Президент Кипра прокомментировал возможность вступления страны в НАТО

Как пишет греческая газета Proto Thema, президент полагает, что Никосии слишком рано обсуждать членство в НАТО из-за позиции Турции, которая заблокирует прием Кипра в альянс.

Кроме того, мы маленькая страна. Конечно же, нам необходима защита, и проблема заключается в том, чтобы эта защита была эффективной и чтобы любые решения одобрялись народом. Президент республики Кипр Никос Анастасиадис

Кипр де-факто разделен с 1974 года, когда Турция оккупировала северную часть острова в ответ на попытку госпереворота, преследовавшую цель присоединения республики к Греции. Турция и поддерживаемое ей руководство турко-кипрской общины настаивают, что проблему Кипра можно решать только в формате двух независимых государств; Греция и Республика Кипр требуют соблюдать резолюции СБ ООН о искать решения в формате двухзональной федерации.