00:41 15.05.2022
Салаха из-за травмы заменили в финале Кубка Англии
Фото: Instagram/mosalah
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил травму в первом тайме финала Кубка Англии против лондонского «Челси», сообщает Zakon.kz.
На 33-й минуте египтянина сбили в центре поля, форвард не смог продолжать игру. Вместо него на поле вышел Диогу Жота.
Матч с «Челси» стал для Салаха 49-м в сезоне-2021/22. На счету 29-летнего футболиста 30 голов и 16 результативных передач в этом сезоне.
28 мая «красные» сыграют с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.
Четыре года назад «Ливерпуль» также встречался с «Реалом» в финале ЛЧ. Тогда Салах получил травму в первом тайме и покинул поле.
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