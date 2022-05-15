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00:41 15.05.2022

Салаха из-за травмы заменили в финале Кубка Англии

Получил травму Фото: Instagram/mosalah
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил травму в первом тайме финала Кубка Англии против лондонского «Челси», сообщает Zakon.kz.

На 33-й минуте египтянина сбили в центре поля, форвард не смог продолжать игру. Вместо него на поле вышел Диогу Жота.

Матч с «Челси» стал для Салаха 49-м в сезоне-2021/22. На счету 29-летнего футболиста 30 голов и 16 результативных передач в этом сезоне.

28 мая «красные» сыграют с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

Четыре года назад «Ливерпуль» также встречался с «Реалом» в финале ЛЧ. Тогда Салах получил травму в первом тайме и покинул поле.

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Константин Вноровский
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