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Законодательство РК
07:35 15.05.2022

Полицейского оштрафовали за объезд затора по обочине в Мангистау

полиция Фото: скриншот
Видео распространили очевидцы. На кадрах видно, как на глазах водителей патрульный автомобиль спокойно проехал по обочине на перекрестке и вырулил на проезжую часть, передает Zakon.kz.

Как пишет «Лада», на водителя составлен протокол по части 1 статьи 596 КоАП РК «Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения».

Отмечается, что нарушителя ожидает штраф в размере 15 месячных расчетных показателей, то есть 47 700 тенге.

Елена Беляева
Мангистауская область
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