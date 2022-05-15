Полицейского оштрафовали за объезд затора по обочине в Мангистау

Как пишет «Лада», на водителя составлен протокол по части 1 статьи 596 КоАП РК «Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения».

Отмечается, что нарушителя ожидает штраф в размере 15 месячных расчетных показателей, то есть 47 700 тенге.