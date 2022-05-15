07:35 15.05.2022
Полицейского оштрафовали за объезд затора по обочине в Мангистау
Фото: скриншот
Видео распространили очевидцы. На кадрах видно, как на глазах водителей патрульный автомобиль спокойно проехал по обочине на перекрестке и вырулил на проезжую часть, передает Zakon.kz.
Как пишет «Лада», на водителя составлен протокол по части 1 статьи 596 КоАП РК «Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения».
Отмечается, что нарушителя ожидает штраф в размере 15 месячных расчетных показателей, то есть 47 700 тенге.