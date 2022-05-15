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Законодательство РК
08:11 15.05.2022

Число нищих семей в Британии вскоре может достичь одного миллиона – исследование

Лондон Фото: pixabay
Британский Национальный институт экономических и социальных исследований NIESR составил прогноз, согласно которому в 2023 году около 250 тыс. семей «скатятся в крайнюю нищету», если правительство не примет срочных мер по преодолению кризиса, передает Zakon.kz.

Великобритания, пишут РИА Новости, столкнулась с резким ростом цен на энергоносители из-за ситуации в Украине, и напряженность на рынках труда приводит к росту инфляции. По данным NIESR, инфляция в конце этого года достигнет 14,4%, что станет самым высоким показателем за последние 40 лет. В соответствии с прогнозом экономика Великобритании к концу года сократится на пять процентов.

После начала военного конфликта в Украине и введения санкций нарушились логистические цепочки, что привело к экономическим проблемам в США и Европе, выразившимся в росте цен на продукты и топливо.

Бывший руководитель второй по величине торговой сети в Соединенном Королевстве Sainsbury's Джастин Кинг считает, что «золотой век» дешевой еды в Великобритании подходит к концу, и людям следует готовиться к тому, что цены на продукты в долгосрочной перспективе вырастут еще.

Он признал, что многим семьям будет не хватать на еду, и предположил, что правительству придется вмешаться с финансированием и пособиями для бедствующих домохозяйств.

Елена Беляева
Великобритания
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