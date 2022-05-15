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Законодательство РК
09:48 15.05.2022

Референдум о новых правилах донорства человеческих органов готовят в Швейцарии

медики Фото: Zakon.kz
В случае одобрения поправок к закону «О трансплантации человеческих органов и донорстве» будут кардинально изменены правовые основания для изъятия органов у умершего человека, передает Zakon.kz.

Согласно предлагаемому документу, трансплантологи смогут забирать органы, если при жизни человек не выразил явно негативного отношения к процедуре.

Как пишет ТАСС, мотивом для изменения законодательства стала нехватка органов для трансплантации. Пока в стране возможна трансплантация лишь в том случае, если скончавшийся человек при жизни дал согласие на донорство его органов. В остальных случаях родственники имеют право не соглашаться на изъятие.

По сведениям Фонда донорства Swisstranslant, в 2021 году пациентам в Швейцарии были пересажены 484 органа умерших людей, в основном, почки и печень. Врачи также использовали при трансплантации 125 органов живых доноров. В конце 2021 года очередь на трансплантацию насчитывала 1434 человека. При этом 72 пациента в течение года умерли, не получив вовремя помощь из-за отсутствия донорских органов.

Елена Беляева
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