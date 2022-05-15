Еще две казахстанки вышли в четвертьфинал ЧМ по боксу

Карина Ибрагимова в поединке 1/8 финала с явным преимуществом победила испанку Дженнифер Ромеро – 5:0. Теперь она ждет победителя встречи Валерия Ерошенко (Украина) – Микаэла Уолш (Ирландия).

Другая казахстанская спортсменка – Алуа Балкибекова – на пути к четвертьфиналу победила Снежану Силькович из Сербии – 5:0. Далее она сразится с представительницей Индии.

Фото: Instagram/balkibekovaas

Ранее путевку в 1/4 финала оформили Валентина Хальзова (70 кг) и Гульсая Ержан (81 кг). Также есть шансы у двух казахстанок пробиться в четвертьфинал – у Дины Жоламан (54 кг) и Жайны Шекербековой (52 кг).

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!