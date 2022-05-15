10:20 15.05.2022
Еще две казахстанки вышли в четвертьфинал ЧМ по боксу
Фото: Instagram/karina__ibragimova
Казахстанские боксерши Карина Ибрагимова (57 кг) и Алуа Балкибекова (48 кг) пробились в четвертьфинал ЧМ-2022, который в эти дни проходит в Турции, сообщает Zakon.kz.
Карина Ибрагимова в поединке 1/8 финала с явным преимуществом победила испанку Дженнифер Ромеро – 5:0. Теперь она ждет победителя встречи Валерия Ерошенко (Украина) – Микаэла Уолш (Ирландия).
Другая казахстанская спортсменка – Алуа Балкибекова – на пути к четвертьфиналу победила Снежану Силькович из Сербии – 5:0. Далее она сразится с представительницей Индии.
Ранее путевку в 1/4 финала оформили Валентина Хальзова (70 кг) и Гульсая Ержан (81 кг). Также есть шансы у двух казахстанок пробиться в четвертьфинал – у Дины Жоламан (54 кг) и Жайны Шекербековой (52 кг).
Фото: Instagram/balkibekovaas
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