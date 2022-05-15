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10:50 15.05.2022

О состоянии пострадавших в крупном ДТП в Экибастузе рассказали врачи

авто Фото: Zakon.kz
В аварии травмы получили три человека, из них двое детей. В региональном Управлении здравоохранения сообщили, что с места происшествия 15-летнюю девочку и 10-летнего мальчика увезли в горбольницу, передает Zakon.kz.

Дети получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины.

Они проходят лечение в детском хирургическом отделении. Их состояние стабильное, средней степени тяжести, – рассказали pavlodarnew.kz медики.

Третий пострадавший госпитализирован в отделение травматологии. У него также диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и множественные ушибы.

Авария произошла 14 мая около 15:50 на улице М. Ауэзова. Водитель ВАЗ-21074, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем марки Kia Rio, который врезался в припаркованную машину. ДТП попало на видео и распространилось в соцсети.

Елена Беляева
Экибастуз
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