10:50 15.05.2022
О состоянии пострадавших в крупном ДТП в Экибастузе рассказали врачи
Фото: Zakon.kz
В аварии травмы получили три человека, из них двое детей. В региональном Управлении здравоохранения сообщили, что с места происшествия 15-летнюю девочку и 10-летнего мальчика увезли в горбольницу, передает Zakon.kz.
Дети получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины.
Они проходят лечение в детском хирургическом отделении. Их состояние стабильное, средней степени тяжести, – рассказали pavlodarnew.kz медики.
Третий пострадавший госпитализирован в отделение травматологии. У него также диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и множественные ушибы.
Авария произошла 14 мая около 15:50 на улице М. Ауэзова. Водитель ВАЗ-21074, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем марки Kia Rio, который врезался в припаркованную машину. ДТП попало на видео и распространилось в соцсети.