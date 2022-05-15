О состоянии пострадавших в крупном ДТП в Экибастузе рассказали врачи

Дети получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины.

Они проходят лечение в детском хирургическом отделении. Их состояние стабильное, средней степени тяжести, – рассказали pavlodarnew.kz медики.

Третий пострадавший госпитализирован в отделение травматологии. У него также диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и множественные ушибы.

Авария произошла 14 мая около 15:50 на улице М. Ауэзова. Водитель ВАЗ-21074, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем марки Kia Rio, который врезался в припаркованную машину. ДТП попало на видео и распространилось в соцсети.