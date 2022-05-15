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11:14 15.05.2022

Задержан мужчина, разгуливавший с оружием по Экибастузу

дуло Фото: pixabay
33-летний экибастузец демонстрировал прохожим обрез одноствольного охотничьего ружья, передает Zakon.kz.
Мужчина задержан. Обрез одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья и два патрона 16 калибра изъяты, направлены на баллистическую экспертизу, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Пресс-служба ДП Павлодарской области

Полицией проводится проверка.

Отмечается, что задержанный находился в состоянии опьянения. До вытрезвления он помещен в ЦВАД (вытрезвитель).

Елена Беляева
Экибастуз
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