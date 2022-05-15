Задержан мужчина, разгуливавший с оружием по Экибастузу

Мужчина задержан. Обрез одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья и два патрона 16 калибра изъяты, направлены на баллистическую экспертизу, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Пресс-служба ДП Павлодарской области

Полицией проводится проверка.

Отмечается, что задержанный находился в состоянии опьянения. До вытрезвления он помещен в ЦВАД (вытрезвитель).