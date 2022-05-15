«Тараз» стартовал с победы на клубном чемпионате Азии по волейболу

Стартовый поединок азиатского первенства для жамбылских волейболистов дался с трудом, только в пятой решающей партии «Таразу» удалось склонить чашу весов в свою пользу – 3:2 (25:23, 15:25, 23:25, 25:21, 15:10).

Второй матч в подгруппе южане сыграют 15 мая, соперник – иракская дружина Erbil Sport Club.

Все команды-участники чемпионата Азии сыграют в предварительных раундах по круговой системе с 14 по 16 мая. «Тараз» находится в подгруппе B с командами Al-Rayyan Sports Club (Катар), M. Shahdab Yazd (Иран) и Erbil Sport Club (Ирак).

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