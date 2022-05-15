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16:19 15.05.2022

Ученые: Продолжительность сна влияет на набор жира

Ученые, сон, жир Фото: pixabay
Ученые выяснили, что достаточно продолжительный сон эффективно помогает избавляться от лишнего веса и висцерального ожирения на животе, сообщает Zakon.kz.

Специалисты из клиники Майо (США) рассказали, как бесплатно избавиться от жира на животе. Об этом пишет MedikForum.

Эксперты отмечают, что качество и продолжительность сна влияют на вес и механизмы набора жира. Дело в том, что недостаток сна приводит к увеличению веса даже у молодых и здоровых людей.

Ведущий автор исследования, профессор сердечно-сосудистой медицины Элис Шит Марриотт, уточнила, что недостаточный сон является триггером для отложения висцерального жира. Данный тип жира откладывается в зоне брюшной полости и содержит провоспалительные компоненты, в связи с чем влияет на подверженность сердечным заболеваниям, диабету, деменции, раку молочной железы и толстой кишки.

По словам медиков, количество сна, в котором нуждается человек, может различаться в зависимости от его возраста и уровня физической активности. Потребность уделять больше времени на сон становится выше у людей во время болезни, или же тех, кто подвержен стрессу. Оптимальным временем для сна специалисты назвали продолжительность от семи до восьми часов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Айсулу Омарова
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