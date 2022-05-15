Власти Финляндии официально подадут заявку на вступление в НАТО

Президент Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин дали специальную пресс-конференцию, на которой объявили о желании страны вступить в военный альянс, передает Euronews.

Президент подчеркнул, что заявление Финляндии о вступлении в НАТО не направлено против других стран.

Ожидается, что это решение обсудят и одобрят в высшем законодательном органе республики уже в ближайшее время.

Ранее Саули Ниинистё и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили планы Хельсинки вступить в НАТО и ситуацию в Украине.

Лидеры двух стран обменялись мнениями в связи с намерением Финляндии подать заявку на вступление в НАТО. По словам Путина, отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует.