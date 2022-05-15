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Законодательство РК
19:13 15.05.2022

Пропавшая после селя в Текели девочка найдена погибшей

Найдено тело погибшей девочки Фото: Пресс-служба ДЧС Алматинской области
Сотрудниками ДЧС Алматинской области под завалами дома было обнаружено тело пятилетней девочки, погибшей при сходе грязевой массы в городе Текели Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Обнаружить ее помогла служебная собака.

Сход грязевой массы произошел в городе Текели Алматинской области 15 мая 2022 года в 12:10.

Сель в Текели

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

Размер оплывины, по предварительным данным, составил 50 метров в длину и 25 метров в ширину. Ее высота – 3,5 метра, объем – 4375 куб. м.

В результате разрушен один частный жилой дом, один дом затопило грязевой массой, пострадало еще четыре дворовых территории. Грязь перекрыла улицу Конаева.

Сель в Текели

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

На месте происшествия организован штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации во главе с начальником ДЧС Алматинской области.

В поисково-спасательных работах и ликвидации последствий ЧС задействованы: ДЧС (81 сотрудник и 16 единиц техники, плюс один кинологический расчет), МИО (30 работников и 6 единиц техники, в том числе два погрузчика, четыре КАМАЗа, один кран), Казселезащита МЧС (9 работников, 4 единицы техники), ГОП (40 сотрудников, 7 единиц техники), БСМП (три кареты скорой помощи). Пресс-служба ДЧС Алматинской области

С помощью беспилотного летательного аппарата ДЧС с установленным тепловизором проводился аэровизуальный облет места ЧС.

Сель в Текели

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

В ДЧС Алматинской области назвали предварительные причины случившегося:

  • прошедшие осадки в виде дождя в период с 1:30 до 13:00;

  • возможное переувлажнение грунта в результате поврежденной водопроводной трубы.

Константин Вноровский
Алматинская область Текели
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