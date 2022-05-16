Более трех тысяч километров проехал казахстанец на велосипеде за 20 дней

24 апреля военнослужащий регионального командования «Запад» майор Олжас Тойшибаев выехал из города Атырау на велосипеде, чтобы совершить свой первый в жизни велопробег. Для этого офицер специально взял отпуск.

Путь в Алматы предстоял неблизкий – свыше трех тысяч километров. Маршрут пролегал через города Уральск, Актобе, Аральск, Кызылорда, Туркестан, Шымкент, Тараз.

Несмотря на встречающиеся в пути трудности и жару, Олжас успешно преодолел такое большое расстояние. На это ему понадобилось всего 20 дней. В среднем, за сутки он проезжал 150 км – достаточно много даже для бывалых велопутешественников.

Я совершил это для себя. Так как я военный человек, который постоянно занимается физической и боевой подготовкой, хотел испытать себя в пути, поднять свой моральный дух, укрепить выносливость. Во-вторых, хотел тем самым призвать нашу молодежь и подрастающее поколение к спорту и здоровому образу жизни. Как говорится, в здоровом теле – здоровый дух. В-третьих, как гражданин, как патриот своей страны хотел посмотреть свою родину, свой Казахстан, ведь Казахстан – не маленькая страна, занимает девятое место в мире по территории. И мне хотелось своими глазами увидеть, где какое население живет, где что расположено, где какая природа. Олжас Тойшибаев

Велопутешественник считает, что полученные знания и наблюдения пригодятся ему и на службе.

У военных есть такое понятие, как рекогносцировка и оценка местности. Наша армия постоянно занимается боевой подготовкой военнослужащих, проводит крупные боевые учения в различных уголках Казахстана, и я рад, что в ходе велопробега я получил реальное представление о географических и климатических условиях регионов, в которых побывал. Я изучил местность, и мне сейчас легче совершать марш, я уже знаю, где можно организовать привал для личного состава, где какой рельеф местности, где болото, где пустыня, где есть связь, а где – нет. Олжас Тойшибаев

Фото: из личного архива Олжаса Тойшибаева

Как вы понимаете, преодолеть свыше трех тысяч километров на велосипеде – очень тяжело, тем более, если учесть особенности географической местности: различные климатические условия, пустыня, жара, да и состояние наших дорог желает оставлять лучшего. Олжас Тойшибаев

Свой первый в жизни велотур Олжас Тойшибаев совершил в год 30-летия Вооруженных сил Казахстана, поэтому посвятил его этому знаменательному событию.

Во время своего путешествия Олжас уделил внимание и историческим местам.

Фото: из личного архива Олжаса Тойшибаева

Самым сложным для меня выдался участок Туркестан – Шымкент, где было очень жарко. Из-за пекла и жажды я за день выпивал до семи литров воды. Также тяжелым оказался Кордайский перевал, где идет подъем протяженностью 14 км. Остальные участки я, в принципе, преодолел без особых усилий. За это время я скинул 10 килограммов. Олжас Тойшибаев

Олжас рассказывает, что в пути он приобрел много новых друзей. Ему встретились добрые, отзывчивые люди, которые радовались его успехам, восхищались мужеством, оказывали моральную поддержку.

Фото: из личного архива Олжаса Тойшибаева

В Таразе поприветствовать своего коллегу прибыли военнослужащие местного гарнизона, чему Олжас был приятно удивлен. От природы скромный, он старается не привлекать к себе внимания, и даже велопробег специально запланировал на время отпуска. Однако за маршрутом движения Олжаса следили во всех военных гарнизонах страны.

Фото: из личного архива Олжаса Тойшибаева

Заключительным пунктом велопробега стал Алматы, откуда Тойшибаев родом. Здесь его встретили мама, близкие люди, друзья-десантники. Олжас долго служил в части десантно-штурмовых войск под Капшагаем и со многими коллегами у него сохранились дружеские отношения.

Фото: из личного архива Олжаса Тойшибаева

Мой отпуск завершается, через пару дней я выхожу на службу. Я рад, что успел совершить такой велопробег, буду и дальше улучшать свою физическую и боевую подготовку. Призываю молодежь вести активный образ жизни, служить в армии, быть патриотами своей Родины, приносить пользу своему народу. Олжас Тойшибаев