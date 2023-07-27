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Из Казани в Костанай на велосипеде приехал блогер-путешественник

Из Казазни в Костанай на велосипеде приехал блогер-путешественник Фото: pixabay
Больше 1,5 тысячи километров проехал на велосипеде путешественник-блогер, чтобы добраться из Казани в родную Костанайскую область, сообщает Zakon.kz.

33-летний Валерий Сморчков, уроженец Костанайской области, последние годы живет в Казани. Он решил навестить оставшихся на родине родителей и приехал в Казахстан на велосипеде, проделав путь в 1570 км за две с половиной недели, пишет портал Костанайские новости.

В среднем он преодолевает 120 километров в день, едет по 9-10 часов в сутки со скоростью 15-17 км/час. Ночует в палатке, три раза в пути останавливался у друзей и родственников. В багаже у Валерия палатка, спальник, надувной коврик, горелка, тушенка, чай, гречка, вода. Вещи на ход, для дождя, для сна. Также оборудование для съемки и солнечная панель для зарядки Power bank. Панель крепится позади велосипедиста.

Сморчков ведет видеоблог о путешествиях на велосипеде, поэтому ему важно снимать весь путь.

"Моя миссия – активизация молодежи посредством велотуризма, вовлечь в какую-то активную деятельность. Когда встречаюсь с ребятами, детьми, стараюсь уделить время и пообщаться", – говорит блогер-путешественник.

Костанайская область стала одной из целей длительного пути велосипедиста. В планах у него – преодолеть 2200 км и добраться до российского города Курган. Обратный путь Валерий Сморчков планирует проделать автостопом, а велосипед отправить грузом в Казань.

Ранее эксперты дали несколько советов путешественникам. Лайфхаки помогут сэкономить бюджет и сохранить приятные впечатления и эмоции.

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Мария Мельникова
Казань Костанай Костанайская область
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