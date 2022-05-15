Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
23:44 15.05.2022

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в саммите ОДКБ

Токаев прибыл в Москву на саммит ОДКБ Фото: kremlin.ru
Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина и председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прибыл в Москву, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстан примет участие в юбилейном саммите ОДКБ, передает Telegram-канал Акорды БОРТ N1.

Саммит приурочен к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации.

Мероприятие состоится завтра 16 мая в Кремле.

Константин Вноровский
Россия Пашинян Никол Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт Москва
Умер певец Ренат Ибрагимов
15.05.2022
Только в Нур-Султане и Алматы выявили заболевших коронавирусом за сутки
15.05.2022
Глава МИД Турции: Народ против вступления Финляндии и Швеции в НАТО
15.05.2022
Крупное ДТП в Экибастузе попало на видео
15.05.2022
Еще две казахстанки вышли в четвертьфинал ЧМ по боксу
15.05.2022
Главная Топ LIVE Все