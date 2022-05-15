23:44 15.05.2022
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в саммите ОДКБ
Фото: kremlin.ru
Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина и председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прибыл в Москву, сообщает Zakon.kz.
Президент Казахстан примет участие в юбилейном саммите ОДКБ, передает Telegram-канал Акорды БОРТ N1.
Саммит приурочен к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации.
Мероприятие состоится завтра 16 мая в Кремле.