Касым-Жомарт Токаев прилетел в Москву
По данным пресс-службы Акорды, в аэропорту Внуково-2 в честь высокого гостя были выстроены рота почетного караула Московского гарнизона и военный духовой оркестр.
Касым-Жомарта Токаева встретили первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров и другие официальные лица.
Кроме того, известно, что были исполнены национальные гимны двух государств.
В Telegram-канале Акорды также размещены фотографии с торжественной церемонии.
Мы также рассказывали, что в преддверии визита в Москву президент Казахстана написал статью, которую опубликовала "Российская газета".
Известно, что в ходе визита глава Казахстана проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным, а также в формате видеоконференцсвязи выступит на пленарной сессии проходящего в Уральске XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Планируется подписание ряда важных двусторонних документов.