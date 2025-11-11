#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Политика

Касым-Жомарт Токаев прилетел в Москву

Токаев в аэропорту, Москва, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 17:45 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с государственным визитом в Москву, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, в аэропорту Внуково-2 в честь высокого гостя были выстроены рота почетного караула Московского гарнизона и военный духовой оркестр.

Касым-Жомарта Токаева встретили первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров и другие официальные лица.

Кроме того, известно, что были исполнены национальные гимны двух государств.

В Telegram-канале Акорды также размещены фотографии с торжественной церемонии.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 17:45
В Москве открыли сквер дружбы Казахстана и России

Мы также рассказывали, что в преддверии визита в Москву президент Казахстана написал статью, которую опубликовала "Российская газета".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 17:45
Останкинскую телебашню окрасили цветами флага Казахстана

Известно, что в ходе визита глава Казахстана проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным, а также в формате видеоконференцсвязи выступит на пленарной сессии проходящего в Уральске XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Планируется подписание ряда важных двусторонних документов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев прилетел в Самарканд
16:19, 03 апреля 2025
Касым-Жомарт Токаев прилетел в Самарканд
Касым-Жомарт Токаев прилетел в Бишкек
11:41, 06 ноября 2024
Касым-Жомарт Токаев прилетел в Бишкек
Касым-Жомарт Токаев прилетел в Ереван
14:50, 23 ноября 2022
Касым-Жомарт Токаев прилетел в Ереван
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: