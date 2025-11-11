Касым-Жомарт Токаев прилетел в Москву

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с государственным визитом в Москву, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, в аэропорту Внуково-2 в честь высокого гостя были выстроены рота почетного караула Московского гарнизона и военный духовой оркестр.

Касым-Жомарта Токаева встретили первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров и другие официальные лица.

Кроме того, известно, что были исполнены национальные гимны двух государств.

В Telegram-канале Акорды также размещены фотографии с торжественной церемонии.

Фото: akorda.kz

в преддверии визита в Москву президент Казахстана написал статью, которую опубликовала "Российская газета".

Известно, что в ходе визита глава Казахстана проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным, а также в формате видеоконференцсвязи выступит на пленарной сессии проходящего в Уральске XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Планируется подписание ряда важных двусторонних документов.