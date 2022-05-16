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Законодательство РК
00:23 16.05.2022

Одно ДТП спровоцировало другое в Алматы

ДТП на улице Бауыржана Момышулы Фото: Zakon.kz
Двойное ДТП произошло в Алматы на улице Бауыржана Момышулы, ниже Almaty Arena, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Со слов водителя Nissan Tiida, он двигался по улице Бауыржана Момышулы в северном направлении. Неожиданно для него, автомобиль Honda Prelude, двигавшийся в южном, выехал на встречную полосу. В результате машины врезались «лоб в лоб».

В этом ДТП пострадали три человека. Водитель Honda, его пассажир и пассажирка Nissan.

Сотрудники службы спасения города Алматы занялись разбором обломков автомобилей, разбросанных по дороге. Проезжая часть оказалась залита маслом, вылившимся из разбитого двигателя одного из автомобилей.

Из-за этого, движущиеся по дороге машины вынуждено проезжали по масляной луже. Так LADA Priora и Daewoo Matiz, также двигавшиеся в северном направлении, столкнулись при развороте в тридцати метрах от места первой аварии.

Из-за двух ДТП на улице Бауыржана Момышулы образовалась огромная пробка в оба направления.

Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

ДТП на улице Бауыржана Момышулы

Фото: Zakon.kz

ДТП на улице Бауыржана Момышулы

Фото: Zakon.kz

ДТП на улице Бауыржана Момышулы

Фото: Zakon.kz

ДТП на улице Бауыржана Момышулы

Фото: Zakon.kz

ДТП на улице Бауыржана Момышулы

Фото: Zakon.kz

ДТП на улице Бауыржана Момышулы

Фото: Zakon.kz

ДТП на улице Бауыржана Момышулы

Фото: Zakon.kz

ДТП на улице Бауыржана Момышулы

Фото: Zakon.kz

Константин Вноровский
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