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Законодательство РК
01:36 16.05.2022

Участок проспекта Женис в Нур-Султане частично перекроют

Перекрыт проспект Женис Фото: Zakon.kz
С 15 мая по 10 июня текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на проспекте Женис на участке от проспекта Богенбай Батыра до улицы Ильяса Есенберлина, сообщает Zakon.kz.

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города Нур-Султан сообщает о начале работ по среднему ремонту дорожного полотна на проспекте.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города.

В ведомстве приносят извинения за причиненные неудобства и просят с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ.

Константин Вноровский
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