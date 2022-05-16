Участок проспекта Женис в Нур-Султане частично перекроют

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города Нур-Султан сообщает о начале работ по среднему ремонту дорожного полотна на проспекте.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города.

В ведомстве приносят извинения за причиненные неудобства и просят с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ.