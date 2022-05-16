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09:26 16.05.2022

Аутсайдер чемпионата КПЛ «Мактаарал» обыграл лидера — актауский «Каспий»

Футбол Победа Каспий Фото: Instagram/maktaaralfc
В казахстанской Премьер-лиге по футболу состоялись матчи 11-го тура, по итогам которых болельщики стали свидетелями нескольких сенсационных и непредсказуемых результатов, сообщает Zakon.kz.

Главным сюрпризом 11-го тура стал успех последней команды турнирной таблицы КПЛ – «Мактаарала», который на своей арене в Туркестане переиграл актауский «Каспий» – 2:1.

Поражением западноказахстанцев воспользовались футболисты «Тараза», которые обыграли гостей из Уральска, команду «Акжайык» – 2:0. И спустя время южане вернулись на самую верхнюю строчку казахстанского первенства с 21 баллом.

Главным разочарованием 11-го тура стало разгромное поражение алматинского «Кайрата» на выезде от столичной «Астаны» – 0:6. Подопечные Курбана Бердыева терпят уже четвертое поражение в чемпионате. А столичный коллектив разместился на втором месте в таблице КПЛ-2022.

Первую победу в роли главного тренера «Актобе» одержал Андрей Карпович. Западноказахстанский клуб был сильнее чемпионов республики – «Тобола» из Костаная – 2:1.

В других матчах 11-го тура отмечены результаты:

  • «Шахтер» – «Ордабасы» – 1:0;

  • «Атырау» – «Кызыл-Жар» – 3:3;

  • «Аксу» – «Туран» – 2:0.

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