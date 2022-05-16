Аутсайдер чемпионата КПЛ «Мактаарал» обыграл лидера — актауский «Каспий»
Главным сюрпризом 11-го тура стал успех последней команды турнирной таблицы КПЛ – «Мактаарала», который на своей арене в Туркестане переиграл актауский «Каспий» – 2:1.
Поражением западноказахстанцев воспользовались футболисты «Тараза», которые обыграли гостей из Уральска, команду «Акжайык» – 2:0. И спустя время южане вернулись на самую верхнюю строчку казахстанского первенства с 21 баллом.
Первую победу в роли главного тренера «Актобе» одержал Андрей Карпович. Западноказахстанский клуб был сильнее чемпионов республики – «Тобола» из Костаная – 2:1.
В других матчах 11-го тура отмечены результаты:
«Шахтер» – «Ордабасы» – 1:0;
«Атырау» – «Кызыл-Жар» – 3:3;
«Аксу» – «Туран» – 2:0.
Участвуйте в майском квесте Parimatch на 50 млн тенге и получайте больше удовольствия от футбола. Призы и бонусы каждую неделю!