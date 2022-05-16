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09:50 16.05.2022

«Тараз» вышел в плей-офф клубного чемпионата Азии по волейболу

Волейбол ЧА клубный Фото: asianvolleyball.net
Казахстанская волейбольная дружина «Тараз» одержала вторую победу в групповом раунде на клубном чемпионате Азии, тем самым обеспечив себе путевку в плей-офф турнира, сообщает Zakon.kz.

Во втором матче предварительного этапа жамбылские волейболисты уверенно переиграли иракский коллектив «Эрбиль» со счетом 3:0 (25:13, 25:20, 25:11). Эта победа позволяет «Таразу» гарантированно выйти из подгруппы в стадию плей-офф.

Южанам осталось провести еще один матч в предварительном этапе с лидером подгруппы, иранским клубом M. Shahdab Yazd. От исхода этого поединка зависит судьба первого и второго места в турнирной таблице и дальнейшая расстановка команд в плей-офф.

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