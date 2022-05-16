«Тараз» вышел в плей-офф клубного чемпионата Азии по волейболу

Во втором матче предварительного этапа жамбылские волейболисты уверенно переиграли иракский коллектив «Эрбиль» со счетом 3:0 (25:13, 25:20, 25:11). Эта победа позволяет «Таразу» гарантированно выйти из подгруппы в стадию плей-офф.

Южанам осталось провести еще один матч в предварительном этапе с лидером подгруппы, иранским клубом M. Shahdab Yazd. От исхода этого поединка зависит судьба первого и второго места в турнирной таблице и дальнейшая расстановка команд в плей-офф.

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