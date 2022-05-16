Фасовщика-наркокурьера задержали в Павлодаре

Мужчина выполнял роль регионального курьера и фасовщика склада наркотиков. Подозреваемый получал крупные партии наркотиков. После этого он расфасовывал вещества в тайники-закладки. Так, 1 кг изъятых наркотиков – это более 5 тыс. разовых доз.

При проведении обысковых мероприятий по месту жительства мужчины были обнаружены «кристаллические вещества» массой более 700 грамм. Позже из тайника извлекли еще 390 грамм наркотиков. Экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения a-PVP общей массой более 1 кг. Начальник ДП Павлодарской области Василий Скляр

По этому факту проводится досудебное расследование по ст. 297, ч. 3 УК РК. Подозреваемый водворен в ИВС города Павлодара.