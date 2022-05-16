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Законодательство РК
10:10 16.05.2022

Фасовщика-наркокурьера задержали в Павлодаре

Павлодар, полиция Фото: Zakon.kz
32-летний наркокурьер распространял запрещенные вещества бесконтактным способом. Его задержали оперативники подразделений по противодействию наркопреступности Департамента полиции Павлодарской области, передает Zakon.kz.

Мужчина выполнял роль регионального курьера и фасовщика склада наркотиков. Подозреваемый получал крупные партии наркотиков. После этого он расфасовывал вещества в тайники-закладки. Так, 1 кг изъятых наркотиков – это более 5 тыс. разовых доз.

При проведении обысковых мероприятий по месту жительства мужчины были обнаружены «кристаллические вещества» массой более 700 грамм. Позже из тайника извлекли еще 390 грамм наркотиков. Экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения a-PVP общей массой более 1 кг.Начальник ДП Павлодарской области Василий Скляр

По этому факту проводится досудебное расследование по ст. 297, ч. 3 УК РК. Подозреваемый водворен в ИВС города Павлодара.

Ирина Лукичева
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