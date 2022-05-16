Сильные дожди, град и пыльная буря – какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток

Согласно прогнозу, в ближайшие трое суток циклон, смещающийся на территорию Казахстана из района Карского моря, будет определять погоду страны.

В связи с этим в большинстве областей РК пройдут дожди: 18-19 мая – на юге, юго-востоке, 19 мая – сильные дожди на севере. По республике ожидаются гроза, град, усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря. РГП «Казгидромет»