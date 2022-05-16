655 интернет-сайтов по продаже наркотиков заблокировано в Казахстане

Сейчас закладчики работают исключительно через интернет. Используют мобильные приложения, мессенджеры, где находят потенциальных покупателей. Оплата производится тоже удаленно – через онлайн-платежи. После того, как оплата получена, покупатель получает ссылку с координатами «закладки» с наркотиком. И.о. начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Асхат Мухаметкалиев

Специалист напомнил, что обычно никто из преступной сети не знает друг друга, а закладчики получают координаты оптовых закладок наркотиков через интернет-ресурсы.

По словам и.о. начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК, организаторы этих преступных схем, как правило, находятся в других странах. Поэтому, как отметил он, специалистами ведется мониторинг интернет-пространства для выявления сайтов, постов, блогов и рекламных объявлений, содержащих информацию о распространении наркотиков.