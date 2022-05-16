Самат Ергалиев: Спортсмены из России и Беларуси хотят выступать за Казахстан

Спортсмены из России и Беларуси отстранены от подавляющего большинства соревнований из-за конфликта соседних стран. Как оказалось, некоторые спортсмены из России и Беларуси ищут возможность вернуться на международные соревнования, сменив гражданство.

Из России и Беларуси предложения поступают. Но в целом по поводу приема их спортсменов в наши национальные команды могу сказать – нет, у нас есть определенные цели. По приоритетным видам спорта, таким как бокс, виды борьбы, легионеров не берем. По видам спорта, которые развиты не так хорошо, как приоритетные, для легионеров ставим определенные цели – дать мощный толчок для развития этого вида спорта. Пока из тех, кто хочет к нам перейти, нет спортсменов высокого класса, имеющих медали олимпиад, чемпионатов мира, кто уже показал себя на мировой арене. Председатель Комитета по делам физкультуры и спорта МКС РК Самат Ергалиев

По словам Ергалиева, натурализация сейчас возможна только точечная, исключительно в тех видах спорта, где нужен толчок к развитию.

Уже несколько лет в команде по легкой атлетике тренировались спортсмены из Кении. С этого года они могут официально выступать за сборную Казахстана. Для чего? Молодые спортсмены видят, как они тренируются, тянутся за ними. Например, в марафоне наша Жанна Мамажанова обновила недавно рекорд Казахстана, который держался около 30 лет. То есть, наши спортсмены тянутся за такими атлетами, улучшают свои результаты. Самат Ергалиев

В Казахстане, по словам Ергалиева, заинтересованы приглашать зарубежных тренеров, а не натурализовать спортсменов-легионеров.

Зарубежный специалист приходит со своей программой, наши тренеры перенимают у него опыт, знания. Потом применяют их в подготовке, в своей тренерской работе. Самат Ергалиев

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