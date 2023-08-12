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Чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко будет выступать за Казахстан

Российская пловчиха Софья Сподаренко будет выступать за Казахстан Фото: wikimedia
Российская спортсменка Софья Сподаренко сменила спортивное гражданство. Теперь она будет выступать за Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на президента Всероссийской ассоциации плавания Владимира Сальникова, 25-летняя Софья Сподаренко завершила процедуру восстановления казахстанского гражданства и теперь будет выступать за команду РК. Спортсменке дали разрешение на переход после соответствующего карантина, в последний раз она выступала за сборную России в 2019 году на Универсиаде в Неаполе.

"Вся соответствующая процедура пройдена. В состав сборной она давно не входила, никаких вопросов к этому переходу не возникло", – цитирует Владимира Сальникова российское издание.

Софья Сподаренко родилась в Усть-Каменогорске. В 2018 году она стала чемпионкой России по плаванию на дистанции 50 метров баттерфляем, показав результат 26,52 секунды.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Софья Самоделкина намерена выступать за Казахстан.

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