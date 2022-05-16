11:49 16.05.2022
Кокпар в Алматинской области перерос в погромы
Фото: pixabay
15 мая участники кокпара состязались на проезжей части в Каскелене в Алматинской области. Видео, опубликованное в соцсетях, вызвало возмущение казахстанцев, сообщает Zakon.kz.
Участники вошли в кураж и начали портить припаркованные машины. Лошади своими копытами оставляли на авто огромные вмятины и царапины, – отмечено в публикации @krisp_almaty.
Кроме того, всадники угрожали очевидцам за съемку происходящего.
В пресс-службе полиции Алматинской области отметили, что проведение кокпара не было согласовано с районным акиматом.
Движение всадников, участвовавших в конной игре, зафиксировали на нескольких городских улицах. Факт официально зарегистрирован в Карасайском РУП. Пресс-служба ДП Алматинской области
Также, по данным ведомства, в районную полицию поступило заявление от 34-летнего мужчины, автомашина которого была повреждена участниками кокпара.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению организатора игры и ее участников, которые в обязательном порядке будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.Пресс-служба ДП Алматинской области
Комментаторы призвали «найти и наказать всех участников».
Что с этой страной? О какой цивилизации речь?
Наказать всех участников. Такое предположение, что в голове даже опилок не осталось;
Степей что ли мало?!
Первобытный строй;
Почему должны страдать другие?! – заявили пользователи под видео.