Кокпар в Алматинской области перерос в погромы

Участники вошли в кураж и начали портить припаркованные машины. Лошади своими копытами оставляли на авто огромные вмятины и царапины, – отмечено в публикации @krisp_almaty.

Кроме того, всадники угрожали очевидцам за съемку происходящего.

В пресс-службе полиции Алматинской области отметили, что проведение кокпара не было согласовано с районным акиматом.

Движение всадников, участвовавших в конной игре, зафиксировали на нескольких городских улицах. Факт официально зарегистрирован в Карасайском РУП. Пресс-служба ДП Алматинской области

Также, по данным ведомства, в районную полицию поступило заявление от 34-летнего мужчины, автомашина которого была повреждена участниками кокпара.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению организатора игры и ее участников, которые в обязательном порядке будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. Пресс-служба ДП Алматинской области

Комментаторы призвали «найти и наказать всех участников».