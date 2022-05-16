Владельцев подозрительных электронных кошельков возьмут на контроль — МВД

Межведомственной рабочей группой под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова была принята Дорожная карта по совершенствованию мер противодействия наркопреступности и профилактики наркомании на 2022-2023 годы. Документ объединяет усилия всех госорганов, участвующих в реализации антинаркотической государственной политики, и включает ряд практических, законодательных, международных инициатив, формирующих комплексный подход к решению поставленных задач. И.о. начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Асхат Мухаметкалиев

Документ предусматривает проверки увеселительных заведений, точек реализации, а также оборота лекарственных препаратов.

Кроме того, создается мониторинговая межведомственная группа по обнаружению в международном обороте новых видов наркотиков.

Устанавливается контроль за соблюдением банками и платежными организациями требований по проверке подозрительных финансовых операций, а также идентификации владельцев подозрительных электронных кошельков. Оговорены меры по усилению взаимодействия с общественностью и гражданами с активной гражданской позицией. Это создание общественных групп по пресечению рекламы в интернете, граффити-рисунков и QR-кодов, а также агитационных групп по профилактике среди учащихся и молодежи. Асхат Мухаметкалиев

И.о. начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК добавил, что отдельный раздел дорожной карты посвящен совершенствованию работы по профилактике, лечению и реабилитации наркозависимых.

Так, например, усилена роль местных исполнительных органов в вопросах профилактики наркомании среди подростков и молодежи, предусмотрено участие неправительственных организаций и волонтеров, работающих в сфере профилактики наркомании.

В целом, по информации МВД, в течение июня, в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией, по всей стране будет проведена широкомасштабная профилактическая акция.