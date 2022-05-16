Автомобилей будет достаточно – АКАБ о программе льготного автокредитования

Автомобили в автосалонах есть. В прошлом году наши два производителя – Hyundai Trans Kazakhstan и «СарыаркаАвтоПром» произвели в общей сложности порядка 90 тыс. единиц. В целом, машин будет достаточно в рамках льготного автокредитования. Анар Макашева

Спикер рассказала, что по прогнозу на этот год производство автомобилей должно вырасти на 20%, отметив, что в автосалонах они будут в наличии.

Сначала потребитель приходит в автосалон, чтобы выбрать авто. Если авто есть в наличии, то вы можете сразу его забрать, попросить счет на оплату и пойти в банк, чтобы подать заявку. Если в наличии авто нет, то тогда вас запишут в электронную очередь, она прозрачная. И когда авто поступит, вам дадут счет на оплату, вы также пойдет в банк и сможете подать заявку на льготное автокредитование. Если банк по каким-то причинам не одобрил заявку, то вы не сможете участвовать в программе. Анар Макашева

По ее словам, если в одном банке не одобрили кредит, то можно попробовать подать заявку в другом. При этом идти в отделение банка не нужно, представители будут находиться непосредственно в автосалоне.

Мы просим наших граждан не паниковать. Сейчас уже по всему Казахстану есть граждане, которые пришли выбрать и забронировать авто по данной программе. Каждый автосалон фиксирует бронь с клиентом, либо по предварительному договору купли-продажи, либо у автосалона есть лист ожидания по брони. Анар Макашева

Напомним, одобрение по кредитованию получили четыре банка. Первые заявки начнет принимать «ЦентрКредит».