Льготное автокредитование: на каких условиях можно купить авто

По словам Рината Гаппарова, кредитование будет осуществляться банками второго уровня. На сегодняшний день одобрение в Фонде развития промышленности получили – «ЦентрКредит», Eurasian Bank, ForteBank и Halyk Bank. Рассматривается участие в программе и других банков.

Первые заявки начнет принимать «ЦентрКредит» в 14:00.

В данной программе существует ограничение, что автомобиль можно получить не чаще чем один раз в два года. Это ограничение положительно скажется, потому что охват людей будет больше. Ринат Гаппаров

Также установлено требование для банков второго уровня о наличии электронной очереди, где каждый человек на сайте банка после подачи заявки сможет проверить номер своей очереди.

Я хотел бы добавить, что еще одна особенность данной программы в том, что банки будут принимать заявки только при наличии vin-кода в счете на оплату. Это означает, что банки будут принимать заявки, если автомобили находятся в наличии в автосалоне, чтобы не создавать длинные очереди на долгий срок. Ринат Гаппаров

Напомним про условия программы льготного автокредитования:

номинальная ставка вознаграждения для конечного заемщика – 4%;

годовая эффективная ставка вознаграждения конечного заемщика не должна превышать 7,5% годовых;

сумма кредитования – не более 10 млн тенге;

срок финансирования – не более семи лет;

первоначальный взнос – от 0%;

автомобиль отечественного производства;

стоимость транспортного средства – не превышает 15 млн тенге;

страхование и оформление автотранспорта оплачивает конечный заемщик.