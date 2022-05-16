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Законодательство РК
11:37 16.05.2022

Льготное автокредитование: на каких условиях можно купить авто

автомобиль кредит Фото: pixabay
Заместитель председателя правления АО «Фонд развития промышленности» Ринат Гаппаров сообщил, что четыре банка уже получили одобрение для кредитования казахстанцев по данной программе, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Рината Гаппарова, кредитование будет осуществляться банками второго уровня. На сегодняшний день одобрение в Фонде развития промышленности получили – «ЦентрКредит», Eurasian Bank, ForteBank и Halyk Bank. Рассматривается участие в программе и других банков.

Первые заявки начнет принимать «ЦентрКредит» в 14:00.

В данной программе существует ограничение, что автомобиль можно получить не чаще чем один раз в два года. Это ограничение положительно скажется, потому что охват людей будет больше. Ринат Гаппаров

Также установлено требование для банков второго уровня о наличии электронной очереди, где каждый человек на сайте банка после подачи заявки сможет проверить номер своей очереди.

Я хотел бы добавить, что еще одна особенность данной программы в том, что банки будут принимать заявки только при наличии vin-кода в счете на оплату. Это означает, что банки будут принимать заявки, если автомобили находятся в наличии в автосалоне, чтобы не создавать длинные очереди на долгий срок. Ринат Гаппаров

Напомним про условия программы льготного автокредитования:

  • номинальная ставка вознаграждения для конечного заемщика – 4%;

  • годовая эффективная ставка вознаграждения конечного заемщика не должна превышать 7,5% годовых;

  • сумма кредитования – не более 10 млн тенге;

  • срок финансирования – не более семи лет;

  • первоначальный взнос – от 0%;

  • автомобиль отечественного производства;

  • стоимость транспортного средства – не превышает 15 млн тенге;

  • страхование и оформление автотранспорта оплачивает конечный заемщик.

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