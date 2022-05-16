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15:01 16.05.2022

Нибали финишировал в Топ-10 на королевском этапе «Джиро д’Италия»

Велоспорт 8 место Джиро Фото: Instagram/vincenzonibali
В Италии продолжается знаменитая супермногодневка «Джиро», участие в которой принимает казахстанская «Астана». На девятом горном этапе представители «Астаны» показали неплохие результаты, включая итальянского капитана Винченцо Нибали, который пришел к финишу восьмым, сообщает Zakon.kz.

Девятый королевский этап протяженностью в 191 км пролегал между населенными пунктами Изерния и Блокхаус и оканчивался подъемом в крутую гору. Завершилась гонка победой австралийца Джея Хиндли.

На удивление многих специалистов хорошо смотрелся на этом этапе звездный ветеран – 37-летний Винченцо Нибали, который закончил гонку восьмым и поднялся в «генерале» с 29-го места на 13-е. «Мессинская акула» отстает от испанского лидера «Джиро-2022» Хуана Педро Лопеса на 3:04.

Я постарался проехать весь подъем в ровном темпе, потому что сегодня планировал защищаться, а не атаковать. Сегодня вместе с командой мы решили попробовать проявить себя, держаться впереди, чтобы посмотреть, как высоко я смогу быть в финале. На самом деле, ноги работали неплохо, я чувствовал себя гораздо лучше, чем надеялся до старта.Профессиональный велогонщик Винченцо Нибали

Велоспорт Топ-10 Молодежь Джиро

Фото: Instagram/vadim_pronskiy

Девятый этап может записать в свой актив 23-летний казахстанец Вадим Пронский. По итогам этого этапа он в молодежной классификации вошел в Топ-10 лучших гонщиков «Джиро-2022». На данный момент талантливый велогонщик занимает восьмое место в этом списке.

В командном зачете велосипедисты «Астаны» располагаются на девятой строчке из 24 коллективов.

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