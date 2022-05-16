Стоимость нефти снижается на ожиданиях уменьшения спроса

Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 9:10 мск (12:10 по времени Нур-Султана) цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,7%, до 109,65 доллара за баррель. А июльских фьючерсов на WTI — на 1,5%, до 107 долларов.

Цены на нефть перешли к снижению после выхода данных о замедлении экономической активности в Китае, которая привела к возникновению волнений насчет спроса на сырье, – отмечается в сообщении Прайм.

Согласно данным, розничные продажи в апреле упали на 11,1%, хотя ожидалось снижение лишь на 6,1%. При этом уровень промышленного производства неожиданно снизился на 2,9% в апреле, хотя аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 0,4%.