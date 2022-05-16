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15:31 16.05.2022

Горячую воду отключат в некоторых домах Бостандыкского района Алматы

Бостандыкский район Фото: Zakon.kz
18 мая в некоторых домах Бостандыкского района не будет горячей воды. Алматинцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, передает Zakon.kz.
С 9:00 до 18:00 горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, которые расположены в контуре улиц Жарокова – Аль-Фараби – Гагарина – Ходжанова. ТОО «Алматинские тепловые сети»

Отключение воды произойдет из-за плановых ремонтных работ на сетях теплоснабжения.

Ирина Лукичева
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