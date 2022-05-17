Канат Нуртазин — казахстанец, который покорил мультипликаторов Disney и Nickelodeon

Канат родился в Кокшетау, уже более двадцати лет живет в столице. Работает в Назарбаев Университете, администратором проектов по вступительному тестированию. Кроме того, художник сотрудничает на проектной основе с крупными мировыми брендами и телеканалами.

История сотрудничества с Disney и Nickelodeon началась с момента появления моих первых работ в социальных сетях. Представители американских телеканалов увидели мои публикации в Instagram и вышли с предложением о сотрудничестве. Канат Нуртазин

Мастер специализируется на карвинге — художественной резьбе. Эта техника более известна, как искусство вырезания по фруктам и овощам.

Фото: nstagram/kanat_n

Канат же взял за основу подручный природный материал — листья деревьев. Именно на них он вырезает свои картины.

Фото: nstagram/kanat_n

Долгое время не мог найти себя, и как то мы с другом поспорили, он сказал, что я не могу рисовать, а я старался доказать ему обратное. И я увлекся этим процессом. Мне стали интересны нетрадиционные методы рисования, mixed media art, так я узнал о карвинге и решил попробовать вырезать на листьях. Результат мне очень понравился, и он был тепло принят моей аудиторией в Instagram. Канат Нуртазин

Широкую известность в Сети художнику принесли вырезанные им иллюстрации — кадры из мульфильма «Губка Боб Квадратные Штаны», трансляция которого шла на детском телеканале.

Фото: instagramnickelodeon

Канат рассказал, что на прорисовку одного листа у него уходит примерно три-четыре дня. Еще около пяти часов мастер вырезает рисунок. Съемка с обработкой фото занимает примерно пару дней (многое зависит от погоды).

В коллекции Каната Нуртазина уже накопилось более двухсот работ. Это известные личности, мультяшные персонажи, тематические сюжеты и другие.

Фото: nstagram/kanat_n

Художник гордится тем, что ему удалось побывать в офисе Disney в Лондоне, познакомиться с высокопрофессиональными коллегами, обменяться опытом.

Фото: nstagram/kanat_n

На данный момент Канат работает над несколькими проектами, в том числе над заказом известного английского бренда Paddington Bear. Художник признался, что не собирается уезжать из страны для того, чтобы присоединиться к команде какой-то известной мировой компании.

Ему нравится проектная работа. Канат Нуртазин отмечает, для него очень важно, что заказчики предоставляют полную свободу действий и он сам отвечает за весь проект, от идеи до конечного результата.