Канат Нуртазин — казахстанец, который покорил мультипликаторов Disney и Nickelodeon
Канат родился в Кокшетау, уже более двадцати лет живет в столице. Работает в Назарбаев Университете, администратором проектов по вступительному тестированию. Кроме того, художник сотрудничает на проектной основе с крупными мировыми брендами и телеканалами.
История сотрудничества с Disney и Nickelodeon началась с момента появления моих первых работ в социальных сетях. Представители американских телеканалов увидели мои публикации в Instagram и вышли с предложением о сотрудничестве.Канат Нуртазин
Мастер специализируется на карвинге — художественной резьбе. Эта техника более известна, как искусство вырезания по фруктам и овощам.
Фото: nstagram/kanat_n
Фото: nstagram/kanat_n
Долгое время не мог найти себя, и как то мы с другом поспорили, он сказал, что я не могу рисовать, а я старался доказать ему обратное. И я увлекся этим процессом. Мне стали интересны нетрадиционные методы рисования, mixed media art, так я узнал о карвинге и решил попробовать вырезать на листьях. Результат мне очень понравился, и он был тепло принят моей аудиторией в Instagram.Канат Нуртазин
Широкую известность в Сети художнику принесли вырезанные им иллюстрации — кадры из мульфильма «Губка Боб Квадратные Штаны», трансляция которого шла на детском телеканале.
Фото: instagramnickelodeon
Фото: nstagram/kanat_n
Фото: nstagram/kanat_n
Ему нравится проектная работа. Канат Нуртазин отмечает, для него очень важно, что заказчики предоставляют полную свободу действий и он сам отвечает за весь проект, от идеи до конечного результата.