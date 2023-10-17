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В "Реал Мадрид" оценили талант казахстанского художника-самоучки

В "Реал Мадрид" оценили талант казахстанского художника-самоучки Фото: скриншот с видео
Видео художника-самоучки Каната Нуртазина, знаменитого своими портретами на листьях, оценили в знаменитом футбольном клубе и опубликовали его видео с изображением футболиста Джуда Беллингема с соцсетях "Реала", сообщает Zakon.kz.

Несколько дней назад Канат Нуртазин сделал пост с очередным творением – портретом футболиста "Реала" Джуда Беллингема, выполненном на кленовом листе.

"История новой звезды "Реал Мадрида" начинается", – подписал пост художник.


На следующий день видео забрали к себе на страничку футболисты легендарного клуба и отметили в публикации Нуртазина.


Популярность Канат Нуртазин приобрел после того, как несколько лет назад заключил контракт с мультипликационной студией Nickelodeon. Талантливого самоучку заметили после его очередного портрета героев одного из мультсериалов компании.

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Мария Мельникова
Реал Мадрид Казахстан
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