Гроза, град, шквал – прогноз погоды на 17 мая

По республике – усиление ветра, на севере, северо-западе, юго-востоке – шквал, град, на юге, юго-западе, северо-востоке – пыльные бури, на севере – туман. РГП «Казгидромет»

На севере, западе Акмолинской области синоптики прогнозируют грозу, град, ночью на севере, западе, днем на большей части области усиление ветра до 15-20 м/с, днем на севере, западе порывы 23 м/с.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза, днем на востоке и в горных районах – усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем в горах Туркестанской области – гроза, на севере области пыльная буря, усиление ветра до 15-20 м/с.

На востоке, северо-западе Западно-Казахстанской области, на севере Атырауской области – гроза, днем на западе, в центре областей ветер 15-20 м/с.

На западе, востоке, юге Мангистауской области – гроза, в центре, на севере области пыльная буря, на западе, востоке, юге области ветер 15-20 м/с.

Днем на севере Актюбинской области ветер усилится до 15 м/с.

На западе, севере, востоке Костанайской, Северо-Казахстанской областей ожидаются гроза, шквал, град, ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области – туман.

На северо-западе Павлодарской области днем – гроза, пыльная буря, на севере, западе области ветер 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Карагандинской области – гроза, на западе, севере области ветер 15-20 м/с.

Днем на севере, в центре Кызылординской области – пыльная буря, ветер 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области – гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 м/с.