Суд в Нур-Султане вернул россиянке случайно незадекларированные 86 тысяч долларов

При вынесении решения по российской гражданке в конце апреля 2022 года суд не прислушался к доводам прокуратуры, которая квалифицировала деяния подозреваемой как контрабанду, а также к необходимости обращения в доход государства принадлежащих Екатерине Кузнецовой денежных средств.

Прежде всего суд №2 Есильского района учел тот факт, что у россиянки имелись при себе все документы, подтверждающие законность происхождения и принадлежность перевозимых денежных средств. Как объяснила сторона защиты, Екатерина Кузнецова заранее подготовила 86 тыс. долларов, чтобы задекларировать их.

Согласно решению коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 года №130, для сумм менее 100 тыс. долларов не требуется представления документов, подтверждающих происхождение денег.

Судья учел, что ст. 234 УК РК, устанавливающая ответственность за экономическую контрабанду, предусматривает возможность совершения данного правонарушения только умышленно.

Во время судебного разбирательства также выявилось несоответствие обустройства системы двойного коридора таможенного контроля в SIP-секторе аэропорта Нур-Султана требованиям, утвержденным решением комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года №259.

Это способствует тому, что пассажир может не заметить информационных обозначений двойного коридора и таможенной зоны, неосознанно пройти мимо них и быть обвиненным в контрабанде.

В суде было установлено, что от стойки регистрации и до паспортного контроля на втором этаже SIP-зала российскую гражданку, впервые находящуюся в столичном аэропорту, сопровождала сотрудница аэропорта, которая шла впереди и сама избрала путь именно через зеленый коридор.

Таким образом, суд приговорил Екатерину Кузнецову к штрафу в 40 МРП (122,5 тыс. тенге) и постановил вернуть российской гражданке арестованные на время следствия денежные средства.

Прокуратура и защита решили оспорить решение суда №2 Есильского района.

Отметим, что следствие по данному делу длилось почти два месяца. Ранее в подобных случаях, а также при том, что у нарушителей не было установлено преступного происхождения средств и суммы не превышали лимита, определенного правилами Таможенного союза, деньги неизменно изымались в доход государства, как этого требовали правоохранители.