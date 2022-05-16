16:47 16.05.2022
Руководство Нацмузея подозревается в хищении 146 млн тенге
Фото: primeminister.kz
Антикоррупционной службой по городу Нур-Султан проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц РГКП «Национальный музей РК» Министерства культуры и спорта РК, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, это связано с хищением бюджетных средств в сумме 146 млн тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира».
Общая сумма договора составила 1,2 млрд тенге.
С санкции следственного суда в настоящее время проводятся обыски, а также допросы свидетелей и другие следственные действия. Окончательное решение по делу будет принято по результатам выполнения требований уголовно-процессуального законодательства.Пресс-служба Антикорупционной службы РК
Отметим, что директором РГКП «Национальный музей Республики Казахстан» с июля 2019 года является бывший министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.