Руководство Нацмузея подозревается в хищении 146 млн тенге

По данным ведомства, это связано с хищением бюджетных средств в сумме 146 млн тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира».

Общая сумма договора составила 1,2 млрд тенге.

С санкции следственного суда в настоящее время проводятся обыски, а также допросы свидетелей и другие следственные действия. Окончательное решение по делу будет принято по результатам выполнения требований уголовно-процессуального законодательства. Пресс-служба Антикорупционной службы РК