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Законодательство РК
16:47 16.05.2022

Руководство Нацмузея подозревается в хищении 146 млн тенге

Хищение, коррупция, национальный музей РК Фото: primeminister.kz
Антикоррупционной службой по городу Нур-Султан проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц РГКП «Национальный музей РК» Министерства культуры и спорта РК, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, это связано с хищением бюджетных средств в сумме 146 млн тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира».

Общая сумма договора составила 1,2 млрд тенге.

С санкции следственного суда в настоящее время проводятся обыски, а также допросы свидетелей и другие следственные действия. Окончательное решение по делу будет принято по результатам выполнения требований уголовно-процессуального законодательства.Пресс-служба Антикорупционной службы РК

Отметим, что директором РГКП «Национальный музей Республики Казахстан» с июля 2019 года является бывший министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

Анастасия Московчук
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