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17:35 16.05.2022

Алуа Балкибекова вышла в полуфинал ЧМ по боксу

Бокс 1/4 финала ЧМ Фото: Instagram/balkibekovaas
Казахстанская боксерша Алуа Балкибекова, выступающая в весовой категории до 48 кг, завоевала путевку в 1/2 финала женского мирового первенства. Тем самым она гарантировала себе медаль Чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

В четвертьфинальном поединке чемпионка Азии 2021 года Алуа Балкибекова победила спортсменку из Индии Ниту Ниту – 3:2.

Также в дневной сессии ЧМ-2022 выступят еще четыре казахстанки:

  • до 52 кг, Жайна Шекербекова – Елена Савчук (Италия);

  • до 57 кг, Карина Ибрагимова – Микаэла Уолш (Ирландия);

  • до 70 кг, Валентина Хальзова – Кэй Фрэнсис Скотт (Австралия);

  • до 81 кг, Гульсая Ержан – Габриэле Стонкуте (Литва).

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