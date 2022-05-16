Алуа Балкибекова вышла в полуфинал ЧМ по боксу

В четвертьфинальном поединке чемпионка Азии 2021 года Алуа Балкибекова победила спортсменку из Индии Ниту Ниту – 3:2.

Также в дневной сессии ЧМ-2022 выступят еще четыре казахстанки:

до 52 кг, Жайна Шекербекова – Елена Савчук (Италия);

до 57 кг, Карина Ибрагимова – Микаэла Уолш (Ирландия);

до 70 кг, Валентина Хальзова – Кэй Фрэнсис Скотт (Австралия);

до 81 кг, Гульсая Ержан – Габриэле Стонкуте (Литва).

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