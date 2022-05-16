17:35 16.05.2022
Алуа Балкибекова вышла в полуфинал ЧМ по боксу
Фото: Instagram/balkibekovaas
Казахстанская боксерша Алуа Балкибекова, выступающая в весовой категории до 48 кг, завоевала путевку в 1/2 финала женского мирового первенства. Тем самым она гарантировала себе медаль Чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.
В четвертьфинальном поединке чемпионка Азии 2021 года Алуа Балкибекова победила спортсменку из Индии Ниту Ниту – 3:2.
Также в дневной сессии ЧМ-2022 выступят еще четыре казахстанки:
до 52 кг, Жайна Шекербекова – Елена Савчук (Италия);
до 57 кг, Карина Ибрагимова – Микаэла Уолш (Ирландия);
до 70 кг, Валентина Хальзова – Кэй Фрэнсис Скотт (Австралия);
до 81 кг, Гульсая Ержан – Габриэле Стонкуте (Литва).
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