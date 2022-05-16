17:57 16.05.2022
Жайна Шекербекова обеспечила вторую медаль для Казахстана на ЧМ по боксу
Фото: olympic.kz
Женская сборная Казахстана по боксу гарантировала себе вторую медаль на мировом первенстве в Турции, сообщает Zakon.kz.
Жайна Шекербекова заработала путевку в полуфинал, обыграв итальянку украинского происхождения Елену Савчук со счетом 4:1.
Чуть позже на ринг Стамбула выйдут еще три казахстанские боксерши:
До 57 кг. Карина Ибрагимова – Микаэла Уолш (Ирландия)
До 70 кг. Кэй Фрэнсис Скотт (Австралия) – Валентина Хальзова
До 81 кг. Гульсая Ержан – Габриэле Стонкуте (Литва)
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