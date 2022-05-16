Жайна Шекербекова обеспечила вторую медаль для Казахстана на ЧМ по боксу

Жайна Шекербекова заработала путевку в полуфинал, обыграв итальянку украинского происхождения Елену Савчук со счетом 4:1.

Чуть позже на ринг Стамбула выйдут еще три казахстанские боксерши:

До 57 кг. Карина Ибрагимова – Микаэла Уолш (Ирландия)

До 70 кг. Кэй Фрэнсис Скотт (Австралия) – Валентина Хальзова

До 81 кг. Гульсая Ержан – Габриэле Стонкуте (Литва)

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