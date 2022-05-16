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18:56 16.05.2022

Карина Ибрагимова вышла в полуфинал ЧМ-2022 по боксу

Бокс полуфинал ЧМ-2022 Фото: kfb.kz
Боксерша Карина Ибрагимова (57 кг) вышла в полуфинал Чемпионата мира. Она гарантировала себе медаль этих состязаний, сообщает Zakon.kz.

На стадии четвертьфинала Карина Ибрагимова в упорном поединке сумела сломить сопротивление Микаэлы Уолш из Ирландии. Чуть ранее у Казахстана в полуфинал также вышли Алуа Балкибекова (48 кг) и Жайна Шекербекова (52 кг). Также свои четвертьфинальные бои сегодня вечером проведут Дина Жоламан (54 кг), Валентина Хальзова (70 кг) и Гульсая Ержан (81 кг).

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