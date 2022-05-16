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Законодательство РК
19:10 16.05.2022

Малыши сбежали из детского сада в Нур-Султане

детский сад, сбежали дети Фото: акимат Алматы
16 мая в Сети появилось видео, как четыре ребенка сбежали из детского садика и отправились играть на стройку, передает Zakon.kz.

По данному факту управлением образования города проведено служебное расследование с выездом в ясли-сад №73 «Аяулым».

В ходе выезда проведена беседа и взята объяснительная записка с заведующей детским садом.

Установлено, что четверо детей убежали с территории детского сада во время прогулки. Дети покинули территорию через небольшое отверстие в заборе. В течение короткого времени они были возвращены в группу. Управление образования Нур-Султана

В настоящее время дети находятся в детском саду, их состояние удовлетворительное, при первичном осмотре медицинским работником ссадин, ушибов, порезов на телах детей не обнаружено.

По факту халатного отношения к своим должностным обязанностям привлечены к дисциплинарной ответственности воспитатель и заведующая по хозяйственной части. Управление образования Нур-Султана

По информации ведомства, в отношении заведующей детского сада подготовлен материал для рассмотрения на заседании дисциплинарной комиссии управления образования.

Анастасия Стативкина
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