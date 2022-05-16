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19:38 16.05.2022

Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе

артист Фото: начальника ЦОНа Медесукого района города Алматы Арайлым Айжановой
Советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко прилетел в Казахстан, чтобы получить индивидуальный идентификационный номер (ИИН), передает Zakon.kz.

Информацию подтвердили сотрудники Центра обслуживания населения.

Клиенты и специалисты ЦОНа в Медеуском районе попросили популярного артиста сделать совместные фотографии. Лев Лещенко не отказал и с удовольствием попозировал.

Сообщается, что в этот же вечер народный артист улетел обратно в Россию.

артист

Фото: начальника ЦОНа Медеуского района города Алматы Арайлым Айжановой

Елена Беляева
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