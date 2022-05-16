Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе

Информацию подтвердили сотрудники Центра обслуживания населения.

Клиенты и специалисты ЦОНа в Медеуском районе попросили популярного артиста сделать совместные фотографии. Лев Лещенко не отказал и с удовольствием попозировал.

Сообщается, что в этот же вечер народный артист улетел обратно в Россию.