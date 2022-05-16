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19:48 16.05.2022

Валентина Хальзова пробилась в полуфинал ЧМ по боксу

Бокс Полуфинал ЧМ Фото: kfb.kz
25-летняя казахстанская спортсменка Валентина Хальзова успешно выступила в четвертьфинале Чемпионата мира по боксу. Чемпионка мира 2016 года пытается повторить успех шестилетней давности, сообщает Zakon.kz.

Чтобы повторить тот успех, надо еще выиграть два поединка, а пока пройден четвертьфинал в лице австралийки Кэй Скотт. Данный бой в весе до 70 кг закончился победой казахстанки единогласным решением судей – 5:0.

Хальзова стала четвертой полуфиналисткой ЧМ-2022 в составе женской сборной Казахстана. Ранее как минимум бронзовые медали гарантировали себе Алуа Балкибекова (48 кг), Жайна Шекербекова (52 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг).

16 мая также четвертьфинальные бои проведут Дина Жоламан (54 кг) и Гульсая Ержан (81 кг).

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