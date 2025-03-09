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Спорт

Казахстанки успешно стартовали на женском чемпионате мира по боксу

Казахстанки успешно стартовали на женском чемпионате мира-2025 по боксу, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 02:18 Фото: Instagram/qaz_team_official
9 марта казахстанские спортсменки успешно выступили на женском чемпионате мира-2025 по боксу в Сербии, сообщает Zakon.kz.

Первой на ринг в сербском городе Нише вышла 28-летняя Алуа Балкибекова. В весовой категории 50 кг она в первом круге победила кенийку Веронику Нзиву с нокдауном в третьем раунде.

На предыдущих чемпионатах итра Алуа в 2022 году стала серебряной призеркой, а в 2023 году получила бронзу. В 1/8 финала ЧМ-2025 ее соперницей будет марокканка Ясмин Мутакки.

Фото: Instagram/qaz_team_official

В весовой категории +81 кг Елдана Талипова победила Олтин Сотимбоеву из Узбекистана со счетом – 4:1. Соперницы встречались в финале прошлогоднего чемпионата Азии, где также победа была за Елданой.

За выход в полуфинал Талипова 13 марта встретится с Сарой Милькович из Сербии.

Чемпионат в Нише пройдет до 16 марта. Казахстан представлен во всех 12 весах в следующем составе:

  • 48 кг: Назым Кызайбай
  • 50 кг: Алуа Балкибекова
  • 52 кг: Анита Адишева
  • 54 кг: Жайна Шекербекова
  • 57 кг: Карина Ибрагимова
  • 60 кг: Виктория Графеева
  • 63 кг: Аида Абикеева
  • 66 кг: Жасмин Кизатова
  • 70 кг: Наталья Богданова
  • 75 кг: Надежда Рябец
  • 81 кг: Гульсая Ержан
  • +81 кг: Елдана Талипова

Также 9 марта казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов стал бронзовым призером этапа Кубка мира в Баку.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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