Казахстанки успешно стартовали на женском чемпионате мира по боксу
Первой на ринг в сербском городе Нише вышла 28-летняя Алуа Балкибекова. В весовой категории 50 кг она в первом круге победила кенийку Веронику Нзиву с нокдауном в третьем раунде.
На предыдущих чемпионатах итра Алуа в 2022 году стала серебряной призеркой, а в 2023 году получила бронзу. В 1/8 финала ЧМ-2025 ее соперницей будет марокканка Ясмин Мутакки.
Фото: Instagram/qaz_team_official
В весовой категории +81 кг Елдана Талипова победила Олтин Сотимбоеву из Узбекистана со счетом – 4:1. Соперницы встречались в финале прошлогоднего чемпионата Азии, где также победа была за Елданой.
За выход в полуфинал Талипова 13 марта встретится с Сарой Милькович из Сербии.
Чемпионат в Нише пройдет до 16 марта. Казахстан представлен во всех 12 весах в следующем составе:
- 48 кг: Назым Кызайбай
- 50 кг: Алуа Балкибекова
- 52 кг: Анита Адишева
- 54 кг: Жайна Шекербекова
- 57 кг: Карина Ибрагимова
- 60 кг: Виктория Графеева
- 63 кг: Аида Абикеева
- 66 кг: Жасмин Кизатова
- 70 кг: Наталья Богданова
- 75 кг: Надежда Рябец
- 81 кг: Гульсая Ержан
- +81 кг: Елдана Талипова
Также 9 марта казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов стал бронзовым призером этапа Кубка мира в Баку.