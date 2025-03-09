Казахстанки успешно стартовали на женском чемпионате мира по боксу

9 марта казахстанские спортсменки успешно выступили на женском чемпионате мира-2025 по боксу в Сербии, сообщает Zakon.kz.

Первой на ринг в сербском городе Нише вышла 28-летняя Алуа Балкибекова. В весовой категории 50 кг она в первом круге победила кенийку Веронику Нзиву с нокдауном в третьем раунде.

На предыдущих чемпионатах итра Алуа в 2022 году стала серебряной призеркой, а в 2023 году получила бронзу. В 1/8 финала ЧМ-2025 ее соперницей будет марокканка Ясмин Мутакки.

Фото: Instagram/qaz_team_official

В весовой категории +81 кг Елдана Талипова победила Олтин Сотимбоеву из Узбекистана со счетом – 4:1. Соперницы встречались в финале прошлогоднего чемпионата Азии, где также победа была за Елданой.

За выход в полуфинал Талипова 13 марта встретится с Сарой Милькович из Сербии.

Чемпионат в Нише пройдет до 16 марта. Казахстан представлен во всех 12 весах в следующем составе:

48 кг: Назым Кызайбай

50 кг: Алуа Балкибекова

52 кг: Анита Адишева

54 кг: Жайна Шекербекова

57 кг: Карина Ибрагимова

60 кг: Виктория Графеева

63 кг: Аида Абикеева

66 кг: Жасмин Кизатова

70 кг: Наталья Богданова

75 кг: Надежда Рябец

81 кг: Гульсая Ержан

+81 кг: Елдана Талипова

Также 9 марта казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов стал бронзовым призером этапа Кубка мира в Баку.