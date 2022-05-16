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Законодательство РК
19:48 16.05.2022

Рабочий погиб на стройке в Нур-Султане

рабочий погиб на стройке Фото: gov.kz
В Нур-Султане на стройке произошел разрыв троса башенного крана. В результате один рабочий погиб на месте, сообщает Zakon.kz.
15 мая около 03:34 на территории строительного объекта МЖК «Туран 1» (застройщик ТОО «EMPAIRE») в процессе строительно-монтажных работ при эксплуатации грузоподъемного механизма (башенный кран, поставщик крана ИП «Krans Service Group») произошла авария. Комитет промышленной безопасности МЧС РК

По предварительным данным, произошел разрыв троса башенного крана, что привело к падению металлического крюка (гак). В результате один рабочий погиб на месте.

Как заявили в ведомстве, будет создана специальная комиссия для расследования несчастного случая.

Сотрудник департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по городу Нур-Султану возглавит работу данной комиссии в целях установления причин и обстоятельств аварии.

Анастасия Стативкина
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