США сняли некоторые ограничения в отношении Кубы

Американская администрация приняла решение предоставлять кубинцам больше миграционных виз, чтобы те смогли воссоединиться с проживающими в США родственниками, сообщает ТАСС.

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, США расширяют консульские услуги и объемы обработки заявлений на получение виз, что позволит большему числу кубинцев воссоединиться со своими семьями в США по каналам упорядоченной миграции.

Прайс добавил, что США «будут способствовать росту частного сектора Кубы, поддерживая более широкий доступ к американским интернет-услугам, приложениям и платформам электронной торговли».

Мы отменим ограничение на семейные денежные переводы в размере 1 тысячи долларов в квартал и будем поддерживать безвозмездные денежные переводы кубинским предпринимателям как с целью дальнейшего расширения возможностей семей для поддержки друг друга, так и для предпринимателей в деле расширения их бизнеса. Нед Прайс

По его словам, политика администрации США в отношении Кубы «по-прежнему сосредоточена в первую очередь на поддержке кубинского народа, включая его права, политическое и экономическое благополучие».

Кроме того, США увеличат количество рейсов на Кубу. Американские авиакомпании смогут направлять самолеты не только в столичный аэропорт, но и в другие воздушные гавани страны.

Тем не менее, Вашингтон не намерен исключать кубинские компании из санкционного списка.