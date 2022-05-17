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Законодательство РК
08:01 17.05.2022

США сняли некоторые ограничения в отношении Кубы

США Куба Фото: pixabay
Политика администрации США в отношении Кубы сосредоточена на поддержке кубинского народа. Тем не менее, Вашингтон пока не намерен исключать кубинские компании из санкционного списка, сообщает Zakon.kz.

Американская администрация приняла решение предоставлять кубинцам больше миграционных виз, чтобы те смогли воссоединиться с проживающими в США родственниками, сообщает ТАСС.

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, США расширяют консульские услуги и объемы обработки заявлений на получение виз, что позволит большему числу кубинцев воссоединиться со своими семьями в США по каналам упорядоченной миграции.

Прайс добавил, что США «будут способствовать росту частного сектора Кубы, поддерживая более широкий доступ к американским интернет-услугам, приложениям и платформам электронной торговли».

Мы отменим ограничение на семейные денежные переводы в размере 1 тысячи долларов в квартал и будем поддерживать безвозмездные денежные переводы кубинским предпринимателям как с целью дальнейшего расширения возможностей семей для поддержки друг друга, так и для предпринимателей в деле расширения их бизнеса.Нед Прайс

По его словам, политика администрации США в отношении Кубы «по-прежнему сосредоточена в первую очередь на поддержке кубинского народа, включая его права, политическое и экономическое благополучие».

Кроме того, США увеличат количество рейсов на Кубу. Американские авиакомпании смогут направлять самолеты не только в столичный аэропорт, но и в другие воздушные гавани страны.

Тем не менее, Вашингтон не намерен исключать кубинские компании из санкционного списка.

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