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08:52 17.05.2022

Казахстанка стала третьей на турнире по женской борьбе в Турции

женская борьба Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
На международный турнир Victory Cup приехали сильнейшие борцы из разных стран. Всего в турнире состязались около 500 участников, сообщает Zakon.kz.

Мангистауская спортсменка Алия Даулет стала обладательницей медали бронзового отлива на международном турнире Victory Cup в Турции, передает Казинформ.

Юниорский турнир Victory Сup по греко-римской, вольной и женской борьбе собрал около 500 участников из разных стран, в том числе Франции, Латвии, Ирана, Азербайджана, Турции, Грузии и Казахстана.

По словам старшего тренера Мангистауской области по женской борьбе Анар Хамитовой, на международный турнир приехали сильнейшие борцы.

И это понятно, ведь данные соревнования – большая возможность посмотреть на подготовку перед чемпионатами Азии и мира, которые пройдут летом, узнать, на каком уровне находятся соперники, проконтролировать ситуацию.Анар Хамитова

Мангистауская спортсменка Алия Даулет, боровшаяся в весе 46 кг, не только проанализировала возможности потенциальных соперниц, но и привезла домой медаль. При этом ей удалось выиграть «бронзу» у хозяйки турнира.

На международном турнире Victory Сup Алия выступала впервые.

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