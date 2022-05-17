Bank RBK лидирует по темпам роста депозитов населения

К апрелю текущего года вклады физлиц в БВУ РК составили 13,11 трлн тг. В годовой динамике показатель увеличился на 12,7%. В плюсе оказались 18 из 22 БВУ РК и 9 банков из топовой десятки держателей розничных вкладов.

Абсолютный лидер годового роста среди крупнейших БВУ РК — Bank RBK: плюс сразу 47,9%, до 351 млрд тг. Розничные депозиты занимают в совокупном портфеле вкладов банка 40,3%, против 39% годом ранее. Среди популярных продуктов банка в розничном сегменте можно отметить вклад Depositum с годовой эффективной ставкой до 13,5% — максимальной из рекомендуемых Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД) для вкладов с возможностью пополнения и изъятия денежных средств.

Второе место по годовому росту занял государственный Отбасы банк — практически полностью розничный фининститут, специализирующийся на системе жилищных строительных сбережений: плюс 45,2%, до 2,09 трлн тг. В текущем году Отбасы банк будет выведен из системы банков второго уровня и получит статус национального института развития.

Замыкает тройку лидеров Altyn Bank: плюс 37,8% за год, до 211,3 млрд тг. Вклады физлиц занимают в депозитном портфеле банка лишь 35%.

Фото: Ranking.kz

В целом по сектору розничные вклады, как и годом ранее, занимают 51% совокупного депозитного портфеля БВУ РК.

Доля вкладов физлиц в общем объеме депозитов держится на подобном уровне уже четыре года, однако ранее она была ощутимо меньше, сильно уступая вкладам корпоративного сегмента. Так, к апрелю 2017 года, то есть пять лет назад, вес розничных вкладов составлял 45,6% от общего портфеля, а еще пятью годами ранее — лишь 34,5%.

Фото: Ranking.kz

Отдельно отметим: первый квартал текущего года отличился кризисными событиями в РК и мире — от продолжающейся пандемии коронавируса и вспышки штамма «Омикрон» до «январских событий» и нового геополитического кризиса, спровоцированного военной операцией России в Украине.

Непосредственно за это время — с начала текущего года по 1 апреля — объемы розничных вкладов в БВУ РК сократились на 2,4%. В топовой десятке банков удержать позитивную динамику в этот период смогли лишь 7 БВУ, в целом по сектору — всего 15 банков. Лидер годового роста, Bank RBK, за этот период прибавил к портфелю 1,1%.

В самом же заметном минусе как за первый квартал текущего года (на 58,5%), так и за год (на 52,9%) ожидаемо оказался попавший в санкционный список российский дочерний фининститут — Сбербанк.