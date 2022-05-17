10:08 17.05.2022
Пять человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации в Казахстане на 16 мая. За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Zakon.kz.
Всего в стране подтверждено 1 305 654 случая, из них:
в Нур-Султане – 4;
в Алматы – 1.
Информация о выздоровевших от КВИ
Также в стране пять человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 3;
в Алматы – 1;
в Жамбылской области – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 903 человека.