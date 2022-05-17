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Законодательство РК
10:08 17.05.2022

Пять человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

коронавирус, статистика Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации в Казахстане на 16 мая. За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Zakon.kz.

Всего в стране подтверждено 1 305 654 случая, из них:

  • в Нур-Султане – 4;

  • в Алматы – 1.

Информация о выздоровевших от КВИ

Также в стране пять человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 3;

  • в Алматы – 1;

  • в Жамбылской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 903 человека.

Ирина Лукичева
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