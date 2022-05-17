Пять человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

Всего в стране подтверждено 1 305 654 случая, из них:

в Нур-Султане – 4;

в Алматы – 1.

Информация о выздоровевших от КВИ

Также в стране пять человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 3;

в Алматы – 1;

в Жамбылской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 903 человека.