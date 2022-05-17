ВК «Тараз» в плей-офф азиатского первенства сыграет с командой из Таиланда

В заключительный день группового раунда казахстанские волейболисты сыграли с иранским коллективом M. Shahdab Yazd. В этой игре решалась судьба первого места в подгруппе, а также дальнейшая расстановка мест команд в плей-офф. Хозяева площадки были сильнее «Тараза» – 3:1 (25:16, 25:21, 22:25, 25:17), с первой позиции вышли в следующую стадию.

18 мая жамбылскому коллективу в плей-офф предстоит встреча с тайским клубом Nakhon Ratchasima QminC.

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